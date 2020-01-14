2020-01-14T16:50:09+03:00
Общество

Несправедливо отсидевший срок саратовский экс-чиновник отсудил у государства 1,5 млн рублей

Суд отменил приговор Александру Поляху от 2008 года
Екатерина Семенова
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Бывший заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Полях отсудил у государства 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, такое решение принял 24 октября 2019 года Энгельсский районный суд в связи с перенесенными Поляхом нравственными страданиями.

В 2008 году Александр Полях был осужден за получение взятки. Его приговорили к 2,5 года в колонии-поселении, а также запрету занимать государственные и муниципальные должности.

Полях отсидел срок, но впоследствии выяснилось, что сотрудник УБЭП ГУВД сфальсифицировал документы, по которым было возбуждено уголовное дело. Также установлено, что подписи понятых в протоколах подделаны, а свидетель обвинения дал ложные показания.

Дело Александра Поляха было направлено на пересмотр, и в 2019 году приговор был отменен. Уголовное преследование прекращено 15 мая 2019 года, за ним признано право на реабилитацию.

14 января 2020 года судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда оставила в силе решение Энгельсского районного суда от 24 октября 2019 года о взыскании из казны РФ 1,5 млн рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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