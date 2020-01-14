В Саратов не пустили 600 кг муки из Казахстана
Груз вернули по месту отправления
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В Саратовскую область попытались ввезти подкарантинную продукцию из Казахстана.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, 13 января на пункте пропуска в Озинках был остановлен автомобиль с грузом.
Как оказалось, из Казахстана в Россию пытались ввезти 600 кг пшеничной муки без фитосанитарного сертификата.
Виновник был привлечен к административной ответственности. Груз вернули в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU