2020-01-14T16:23:44+03:00
Общество

В Саратов не пустили 600 кг муки из Казахстана

Груз вернули по месту отправления
Екатерина Семенова
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В Саратовскую область попытались ввезти подкарантинную продукцию из Казахстана.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, 13 января на пункте пропуска в Озинках был остановлен автомобиль с грузом.

Как оказалось, из Казахстана в Россию пытались ввезти 600 кг пшеничной муки без фитосанитарного сертификата.

Виновник был привлечен к административной ответственности. Груз вернули в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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