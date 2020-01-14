2020-01-14T16:20:31+03:00
Общество

Панков о весенней сессии Госдумы: Основной упор будет сделан на реализацию Послания Президента

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об открытии весенней сессии в федеральном парламенте и об основных задачах, стоящих перед депутатами

- Весенняя сессия официально началась. Причем ее название в этот раз соответствует московской погоде.

Она традиционно длинная и напряженная. 1 233 законопроекта в работе, еще 54 добавились за новогодние праздники.

Основной упор будет сделан на реализацию Послания Президента, которое, напомню, состоится уже завтра. Сразу же после этого пройдет заседание Совета Думы. Как уже сказал спикер Володин, реализация Послания — приоритет в работе депутатов не только в этом году, но и в последующем. От исполнения этих задач напрямую зависит благополучие людей. Убежден, что общий настрой на продуктивную работу поможет справиться со всеми задачами.

Свое выступление спикер ГД Вячеслав Володин начал с напоминания всем о том, что 2020-й — Год памяти и славы. Год 75-летия Великой Победы.

К сожалению, сегодня мы постоянно сталкиваемся с попытками не просто исказить, а переписать историю. 27 млн погибших — страшная цена, которую наш народ заплатил за жизнь. И этот факт дает нашей стране право сказать: подвиг русского народа подарил жизнь всему человечеству. И только слабые и лживые политики не могут смириться с нашей победой над фашистской чумой. Наша самая главная задача — беречь память о той войне, обо всех, кто отдал свою жизнь за нашу Победу, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 11 тысяч человек остались без воды в Заводском районе Саратова
Несправедливо отсидевший срок саратовский экс-чиновник отсудил у государства 1,5 млн рублей
В Саратов не пустили 600 кг муки из Казахстана
Директор ДК «Россия» хочет перебраться из городской думы в областную
Выходившую из трамвая девушку в Саратове сбил Mercedes
На Вавилова из-за ДТП встали «тройки» и «одиннадцатые»
Панков о весенней сессии Госдумы: Основной упор будет сделан на реализацию Послания Президента
До полуночи не будет воды на 19 улицах в Саратове
Сотрудники СУ СКР региона помогли музею Боевой славы в школе Аткарска
В Саратове с крыши пятиэтажки снег счищают на головы прохожих
Купаться в Затоне на Крещение можно будет с берега
В Саратове полностью переделают площадь Кирова
На Лунной иномарка сбила ребенка
Ежедневно в Саратове госпитализируют 2-3 человек с подозрением на мышиную лихорадку
Эпидемия ОРВИ в Саратовской области не началась, но заболевших все больше
Найдена альтернатива турам в Дубай для саратовцев
«СГАУ-Саратов» подписал контракт с Бушем
За прошедший год на дорогах Саратовской области в ДТП погибли 12 детей
Корреспондента «КП-Саратов» едва не травмировало рухнувшей сосулькой
Крещенские купания — под угрозой из-за слабого льда
Наркоман в Саратове вызвал спасателей, чтобы вытащить из-под бетонного блока воображаемого брата
В Саратове без отопления остались 42 дома в Ленинском районе
Пенсионерка сгорела в своем доме из-за электрической плитки
Двойное повреждение трубы на улице Брянская оставило без тепла 33 дома в Заводском районе Саратова
В Новоузенске сгорел гараж с автомобилем
В Саратове парень попросил свою подругу спрятать наркотик в сумочке
В новогодние праздники саратовцы оплачивали долги за услугу по обращению с ТКО
Глава Саратова высоко оценил результаты реконструкции коммунальных объектов ООО «КВС»