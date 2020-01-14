Панков о весенней сессии Госдумы: Основной упор будет сделан на реализацию Послания Президента

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:20:31+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об открытии весенней сессии в федеральном парламенте и об основных задачах, стоящих перед депутатами

- Весенняя сессия официально началась. Причем ее название в этот раз соответствует московской погоде.

Она традиционно длинная и напряженная. 1 233 законопроекта в работе, еще 54 добавились за новогодние праздники.

Основной упор будет сделан на реализацию Послания Президента, которое, напомню, состоится уже завтра. Сразу же после этого пройдет заседание Совета Думы. Как уже сказал спикер Володин, реализация Послания — приоритет в работе депутатов не только в этом году, но и в последующем. От исполнения этих задач напрямую зависит благополучие людей. Убежден, что общий настрой на продуктивную работу поможет справиться со всеми задачами.

Свое выступление спикер ГД Вячеслав Володин начал с напоминания всем о том, что 2020-й — Год памяти и славы. Год 75-летия Великой Победы.

К сожалению, сегодня мы постоянно сталкиваемся с попытками не просто исказить, а переписать историю. 27 млн погибших — страшная цена, которую наш народ заплатил за жизнь. И этот факт дает нашей стране право сказать: подвиг русского народа подарил жизнь всему человечеству. И только слабые и лживые политики не могут смириться с нашей победой над фашистской чумой. Наша самая главная задача — беречь память о той войне, обо всех, кто отдал свою жизнь за нашу Победу, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU