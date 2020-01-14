Эпидемия ОРВИ в Саратовской области не началась, но заболевших все больше

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:09:28+03:00

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Сегодня в Саратовской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, которые способствуют распространению вирусов. В предэпидемический сезон проверены райбольницы и больницы Саратова на рост заболеваемости. Сейчас имеется достаточный запас необходимых препаратов. Об этом на пресс-конференции в Минздраве заявила начальник комитета организации медицинской помощи взрослому населению Асят Выкова.

Она напомнила, что для профилактики гриппа и ОРВИ привили 1 107 500 жителей региона.

Прививочная кампания прошла на высоком организационном уровне. В области привито более 47% процентов населения, что гораздо больше предыдущих годов и выше поставленного плана на этот год в 45%.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева отметила, что многие жители области предпочитают заниматься самолечением, что совершенно неправильно. Заболеваемость на неэпидемический уровне, однако небольшой прирост есть по всем группам населения.

ИСТОЧНИК KP.RU