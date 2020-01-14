2020-01-14T14:09:47+03:00
Происшествия

Пенсионерка сгорела в своем доме из-за электрической плитки

Женщину обнаружили в кресле
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Пугачевском районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла 14 января в селе Березово.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Утром местные жители заметили дым из окон дома, где жила 74-летняя женщина. После тушения пожара в одной из комнат было найдено тело хозяйки. Она умерла, сидя в кресле. На теле имелись следы термического воздействия.

Следователи не нашли признаков насильственной смерти пенсионерки.

Установлено, что дом отапливался от электрической плитки, стоящей на полу в той же комнате. По предварительной версии, перегретый пол начал тлеть, что стало причиной возгорания.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

После проведения всех экспертиз будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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