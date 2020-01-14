Пенсионерка сгорела в своем доме из-за электрической плитки
В Пугачевском районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла 14 января в селе Березово.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Утром местные жители заметили дым из окон дома, где жила 74-летняя женщина. После тушения пожара в одной из комнат было найдено тело хозяйки. Она умерла, сидя в кресле. На теле имелись следы термического воздействия.
Следователи не нашли признаков насильственной смерти пенсионерки.
Установлено, что дом отапливался от электрической плитки, стоящей на полу в той же комнате. По предварительной версии, перегретый пол начал тлеть, что стало причиной возгорания.
Фото СУ СКР по Саратовской области
После проведения всех экспертиз будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU