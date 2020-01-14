В Саратове парень попросил свою подругу спрятать наркотик в сумочке

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:02:48+03:00

После этого их остановили полицейские

Изменить размер текста: A A

В Саратове суд грозит 17-летнему парню и 18-летней девушке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их подозревают в незаконном обороте наркотиков, а юношу, кроме того, — к склонению к употреблению запрещенных препаратов.

Следствие полагает, что 22 декабря парень с девушкой отправились на прогулку. При этом юноша сам принял наркотик и предложил подруге. Остатки препарата он попросил спрятать в женскую сумку.

Однако променад не задался. Парочку остановили сотрудники полиции на проспекте Строителей. Правоохранители обнаружили наркотик в сумке, а медэкспертиза подтвердила, что оба ранее приняли вещество.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU