В Саратове угонщик сумел проехать только 30 метров и попал в ДТП

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:57:25+03:00

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В Ленинском районе Саратова ночью 13 января был угнан автомобиль KiaRio синего цвета.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, машина была припаркована у дома №43 по улице Лунная.

Автовладелец сразу же обратился в полицию, и машину удалось быстро отыскать. Она стояла в 30 метрах от дома. При этом на кузове имелись повреждения после ДТП.

Полицейские установили подозреваемого — 27-летнего ранее не судимого гражданина. Он признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU