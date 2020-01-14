В Саратове угонщик сумел проехать только 30 метров и попал в ДТП
Подозреваемый задержан
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В Ленинском районе Саратова ночью 13 января был угнан автомобиль KiaRio синего цвета.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, машина была припаркована у дома №43 по улице Лунная.
Автовладелец сразу же обратился в полицию, и машину удалось быстро отыскать. Она стояла в 30 метрах от дома. При этом на кузове имелись повреждения после ДТП.
Полицейские установили подозреваемого — 27-летнего ранее не судимого гражданина. Он признался в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU