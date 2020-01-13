Президентская академия стала площадкой для проведения Всероссийской олимпиады школьников

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:16:26+03:00

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14 января в Саратове стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «обществознание».

Всероссийская олимпиада школьников — массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского образования, охватывающее 24 общеобразовательных предмета.

Олимпиада проводится в течение учебного года с сентября по май в установленные сроки и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Площадкой для проведения регионального этапа Олимпиады традиционно становится Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС.

В этом году в Олимпиаде планируют принять участие более 140 школьников со всей Саратовской области. Олимпиада будет проходить в два тура: первый тур — 14 января 2020 года, второй тур — 15 января 2020 года.

Результаты регионального этапа Олимпиады будут размещены на сайте olymp.soiro.ru Победители и призеры регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, примут участие в заключительном этапе Олимпиады.

Кроме того, учащиеся 11 классов, ставшие победителями или призерами регионального этапа, получают дополнительные пять баллов с учетом индивидуальных достижений в период поступления в ПИУ РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU