2020-01-13T13:54:21+03:00
Экономика

Саратовская область десять лет остается одним из беднейших регионов России

С 2009 года она находится на 71-м месте
Екатерина Семенова
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Саратовская область признана одним из беднейших регионов России.

Согласно исследованию фонда «Петербургская политика», наш регион вошел в двадцатку беднейших в России по итогам 2018 и 2019 годов. Саратовская область стабильно занимает девятое место.

При этом за десять лет, с 2009 по 2018 годы, среднемесячные доходы жителей области выросли в два раза — с 10,5 до 21 тыс. рублей. Это сохранило за областью стабильное место в рейтинге — 71-е.

ИСТОЧНИК KP.RU

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