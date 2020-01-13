2020-01-13T09:37:32+03:00
Происшествия

В Саратове желающий взять в прокат приставку Sony юноша похитил ее

Сумма ущерба составила почти 37,5 тыс. рублей
Ольга Симонова
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Полиция Октябрьского района Саратова раскрыла мошенничество с игровой приставкой.

- Вечером 26 декабря 31-летний мужчина рассказал в отделе, что неизвестный под предлогом взять в прокат Sony PS4 украл ее. Сумма ущерба составила почти 37,5 тыс. рублей. Преступление произошло в период с 18:00 20 декабря до 20:00 23 декабря, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители по подозрению задержали 18-летнего парня. Ранее его уже судили за грабеж и оскорбление представителя власти.

Юный рецидивист признался в содеянном. Ему выписали подписку о невыезде, а приставку изъяли из ломбарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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