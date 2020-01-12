В Саратове возможна метель
МЧС предупреждает о мокром снеге
В Саратове ожидается снегопадФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области сегодня, 12 января, ожидается снегопад.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, осадки в виде снега и мокрого снега будут идти утром и в течение дня. В Правобрежье местами – сильные.
Также ожидается туман, гололедица, налипание мокрого снега.
Ветер южный с переходом на северо-восточный. Возможна метель с порывами до 14 метров в секунду.
Столбик термометра днем покажет -2-7 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU