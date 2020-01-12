2020-01-12T05:08:44+03:00
Общество

В Саратове возможна метель

МЧС предупреждает о мокром снеге
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове ожидается снегопадВ Саратове ожидается снегопадФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратовской области сегодня, 12 января, ожидается снегопад.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, осадки в виде снега и мокрого снега будут идти утром и в течение дня. В Правобрежье местами – сильные.

Также ожидается туман, гололедица, налипание мокрого снега.

Ветер южный с переходом на северо-восточный. Возможна метель с порывами до 14 метров в секунду.

Столбик термометра днем покажет -2-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки росгвардейцы задержали трех человек с наркотиками
В Саратове возможна метель
Панков: Вскрыта масштабная махинация по выводу земли
ГИБДД разъяснила саратовцам правила составления европротокола при ДТП
В Волгограде ищут саратовских родственников потерявшегося пенсионера
В Саратовской области на одного жителя тратится 45,6 тыс. рублей в год
На Саратов надвигается снегопад
На Московской «Газель» столкнулась с «пятнадцатой»
Ситуация с дорогами Саратовской области должна качественно поменяться за 2-3 года
«Кристалл» в Саратове проиграл команде «Динамо-Алтай»
Привязанный к повозке пони вызвал негодование саратовцев
Опубликованы планы реализации проектов при поддержке Вячеслава Володина в Саратове
Михаил Исаев осмотрел Ленинское троллейбусное депо Саратова
Центр Энгельса перекроют на Крещение
В Саратове спасатели сняли с моста пьяную женщину
Под Марксом задержаны браконьеры с тушами кабанов
Член Общественной палаты Саратовской области заявила о высоком качестве медицинских услуг
Водитель «Калины» пострадал в ДТП с «Грантой» в Саратове
Под мостом на 3-ю Дачную столкнулись Ford и Chevrolet
В Энгельсе продавец умерла в магазине
Почетный гражданин Саратова Людмила Бокова отмечает день рождения
В Саратовской области наградили прокуроров
В Саратове безработный украл карту у безработного для покупок в магазине