В Саратове возможна метель

12 Янв. 2020 2020-01-12T05:08:44+03:00

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В Саратовской области сегодня, 12 января, ожидается снегопад.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, осадки в виде снега и мокрого снега будут идти утром и в течение дня. В Правобрежье местами – сильные.

Также ожидается туман, гололедица, налипание мокрого снега.

Ветер южный с переходом на северо-восточный. Возможна метель с порывами до 14 метров в секунду.

Столбик термометра днем покажет -2-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU