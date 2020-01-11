2020-01-11T20:21:34+03:00
Общество

ГИБДД разъяснила саратовцам правила составления европротокола при ДТП

Алгоритм действий и необходимые условия
Екатерина Семенова
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ГИБДД по Саратовской области обращается к автовладельцам и разъясняет правила оформления ДТП без участия сотрудников полиции (европротокол).

- Это возможно при одновременном соблюдении ряда условий, – отметили в ведомстве.

Во-первых, авария обошлась без пострадавших. Во-вторых, в ДТП попали два автомобиля, застрахованные по полису ОСАГО. В-третьих, оба водителя согласны с обстоятельствами аварии, что зафиксировано в извещении о ДТП.

При этом сумма возмещения по европротоколу не может превышать 100 тыс. рублей.

Для оформления ДТП самостоятельно необходимо:

- Осмотреть автомобиль и оценить повреждения, выяснить, нет ли возражений о второго участника аварии,

- Зафиксировать повреждения на фото или видео, причем, сделать это следует в течение часа. Обязательно необходимо, чтобы на кадрах были изображения автомобильных номеров, мест повреждения машин, взаимного расположения авто.

- После этого можно убрать машины с проезжей части, в противном случае, автовладельцам грозит штраф за создание препятствий движению,

- Также необходимо проверить документы второго водителя, сведения о договоре ОСАГО. В правильности данных можно убедиться на сайте Российского союза автостраховщиков,

- Далее заполняется бланк европротокола, где рекомендуется отразить схему ДТП и повреждения. Подписать документ должны оба участника,

- Завершающим этапом является подача документов в страховую компанию. Это делается в течение пяти рабочих дней. Подаются: бланк извещение о ДТП, заявление о прямом возмещении убытков, электронный носитель с фото или видео аварии и повреждений, заявление, что эта информация является достоверной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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