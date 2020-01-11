Михаил Исаев осмотрел Ленинское троллейбусное депо Саратова
В Ленинском троллейбусном депо Саратова начал работу новый троллейбус.
Как стало известно «КП- Саратов», сегодня он курсирует по маршруту №5.
Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"
Остальные шесть новых троллейбусов работают в Кировском депо, преимущественно на маршруте №1.
Сегодня Ленинское троллейбусное депо посетил глава Саратова Михаил Исаев. Как пояснили «Комсомолке» в его пресс-службе, это была рабочая поездка.
- Михаил Исаев осмотрел состояние помещений, рабочих станков станки, подвижного состава, чтобы оценить состояние предприятия, – рассказала Татьяна Плющева.
ИСТОЧНИК KP.RU