2020-01-11T15:15:27+03:00
Общество

Михаил Исаев осмотрел Ленинское троллейбусное депо Саратова

Глава города оценил состояние предприятия
Екатерина Семенова
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Ленинское троллейбусное депоЛенинское троллейбусное депоФото: Екатерина Семенова
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В Ленинском троллейбусном депо Саратова начал работу новый троллейбус.

Как стало известно «КП- Саратов», сегодня он курсирует по маршруту №5.

Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Остальные шесть новых троллейбусов работают в Кировском депо, преимущественно на маршруте №1.

Сегодня Ленинское троллейбусное депо посетил глава Саратова Михаил Исаев. Как пояснили «Комсомолке» в его пресс-службе, это была рабочая поездка.

- Михаил Исаев осмотрел состояние помещений, рабочих станков станки, подвижного состава, чтобы оценить состояние предприятия, – рассказала Татьяна Плющева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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