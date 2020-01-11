Михаил Исаев осмотрел Ленинское троллейбусное депо Саратова

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:15:27+03:00

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В Ленинском троллейбусном депо Саратова начал работу новый троллейбус.

Как стало известно «КП- Саратов», сегодня он курсирует по маршруту №5.

Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Остальные шесть новых троллейбусов работают в Кировском депо, преимущественно на маршруте №1.

Сегодня Ленинское троллейбусное депо посетил глава Саратова Михаил Исаев. Как пояснили «Комсомолке» в его пресс-службе, это была рабочая поездка.

- Михаил Исаев осмотрел состояние помещений, рабочих станков станки, подвижного состава, чтобы оценить состояние предприятия, – рассказала Татьяна Плющева.

ИСТОЧНИК KP.RU