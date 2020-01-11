Под Марксом задержаны браконьеры с тушами кабанов

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:22:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Марксовском районе Саратовской области задержали подозреваемых в браконьерстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, несколько граждан незаконно охотилисьв районе села Рязановка.

На место выехали сотрудники комитета охотничтьего хозяйств аи рыболовства при поддержке бойцов Росгвардии. Они обнаружили граждан, которые занимались незаконным отстрелом диких кабанов.

Были вызваны следователи, которые изъяли у задержанных туши и оружие.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU