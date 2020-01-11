2020-01-11T14:22:36+03:00
Происшествия

Под Марксом задержаны браконьеры с тушами кабанов

Оружие и добыча изъяты
Екатерина Семенова
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Фото Управления РосгвардииФото Управления Росгвардии
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В Марксовском районе Саратовской области задержали подозреваемых в браконьерстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, несколько граждан незаконно охотилисьв районе села Рязановка.

На место выехали сотрудники комитета охотничтьего хозяйств аи рыболовства при поддержке бойцов Росгвардии. Они обнаружили граждан, которые занимались незаконным отстрелом диких кабанов.

Были вызваны следователи, которые изъяли у задержанных туши и оружие.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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