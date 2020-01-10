2020-01-10T17:06:21+03:00
Общество

Достройка проблемного дома в Балакове отстает по срокам

Сейчас идет забивка свай
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 января, в правительстве Саратовской области прошло заседание по проблемным домам.

Глава Балаковского района Александр Соловьев рассказал о доме №3 в микрорайоне 3Г.

Отмечено, что в секциях «Ж» и «И», которые предназначены для дольщиков, 11 декабря забиты пробные сваи, проведены исследования и строители надеются что в следующей неделе начнется активная забивка свай.

Глава района сказал, что все конфликтные ситуации по коммуникациям урегулированы, сейчас ожидание активной фазы строительства. Под коммерческое жилье забивают сваи в секциях «А» и «Б».

У каждого дольщика есть понимание, где его квартира.

Леонид Писной отметил, что активные действия бы уже начались, но ситуация осложняется тем, что сваи забивают на старый и новый фундаменты.

Депутат Госдумы Николай Панков предложил Минстрою региона искать строителей, которые бы подставляли плечо, а не устраивали неясность по срокам.

Он отметил, что у дольщиков скоро доверие завершится и пойдет необратимый процесс. Леонид Писной ответил, что лучше людям подождать 2 недели и потом спокойно жить в доме, нежели с риском, что в подъездах пойдут трещины по шву.

Валерий Радаев отметил, что отставание по строительству велико и дольщики имеют право узнать причины.

- Чтоб выйти на сентябрь включительно, ввести дом, подход надо менять, — подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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