Школьники из Саратова победили в Межрегиональном турнире математических боев
Школьники из Саратова стали чемпионами Межрегионального турнира математических боев «Вектор Знаний — 2020».
- В пятидневном марафоне принимали участие более 55 команд из городов России, — рассказал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев.
В саратовскую команду вошли призеры и победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, члены городского математического кружка.
Капитаном команды стал Петр Пучков из гимназии №87, а участниками — Евгений Уткин, Даниил Спиридонов, Роман Тихонов и Наталия Угляниц из Лицея математики и информатики, а также Анатолий Корнилов из гимназии №34.
Михаил Исаев поздравил школьников с чемпионством и пожелал им новых побед.
ИСТОЧНИК KP.RU