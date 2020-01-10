Школьники из Саратова победили в Межрегиональном турнире математических боев

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:11:27+03:00

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

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Школьники из Саратова стали чемпионами Межрегионального турнира математических боев «Вектор Знаний — 2020».

- В пятидневном марафоне принимали участие более 55 команд из городов России, — рассказал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев.

В саратовскую команду вошли призеры и победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, члены городского математического кружка.

Капитаном команды стал Петр Пучков из гимназии №87, а участниками — Евгений Уткин, Даниил Спиридонов, Роман Тихонов и Наталия Угляниц из Лицея математики и информатики, а также Анатолий Корнилов из гимназии №34.

Михаил Исаев поздравил школьников с чемпионством и пожелал им новых побед.

ИСТОЧНИК KP.RU