Саратовцу отказались смягчать наказание за грабеж и разбой

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:22:09+03:00

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Ленинский суд 31 октября приговорил 34-летнего саратовца к наказанию за разбой, грабеж и причинение тяжкого вреда, которое закончилось смертью.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 15 июня 2019 года он пил спиртное в своем доме на улице Тархова, а потом отобрал у соседки телефон Honor 10 Light и сдал в комиссионку за 5 тыс. рублей.

Примерно через две недели он пьяный предложил супругу потерпевшей выкупить телефон и встретился с ним 28 июня, после чего напал на гражданина и избил, чтобы отобрать 5,2 тыс. рублей, предназначающимися на выкуп.

В итоге 30 июня потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Суд обязал мужчину провести 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Гражданин посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию, однако приговор оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU