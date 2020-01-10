Таксист подобрал на трассе под Балаковом ушедшего из дома ребенка
Пропавшего в Балакове Саратовской области ребенка нашел таксист.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, девятилетний мальчик ушел из дома около 15 часов 9 января. Мальчик отправился к бабушке на улицу Шевченко, но вечером домой не вернулся.
Родственники организовали самостоятельные поиски, потом обратились в полицию. На помощь выдвинулись волонтеры.
К счастью, ребенок вскоре был обнаружен. По сообщению активистов группы «Гражданский дозор», мальчик решил дойти до соседнего села Натальино. Якобы он поссорился с мамой и отправился к отцу. Когда он шел по трассе, его заметил таксист и привез домой, где накормил и отправил спать, утром мужчина сообщил о найденном ребенке его родственникам.
ИСТОЧНИК KP.RU