Таксист подобрал на трассе под Балаковом ушедшего из дома ребенка

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:20:41+03:00

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Пропавшего в Балакове Саратовской области ребенка нашел таксист.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, девятилетний мальчик ушел из дома около 15 часов 9 января. Мальчик отправился к бабушке на улицу Шевченко, но вечером домой не вернулся.

Родственники организовали самостоятельные поиски, потом обратились в полицию. На помощь выдвинулись волонтеры.

К счастью, ребенок вскоре был обнаружен. По сообщению активистов группы «Гражданский дозор», мальчик решил дойти до соседнего села Натальино. Якобы он поссорился с мамой и отправился к отцу. Когда он шел по трассе, его заметил таксист и привез домой, где накормил и отправил спать, утром мужчина сообщил о найденном ребенке его родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU