В детском саду Хвалынска воспитанников приняли в Эколята

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:42:39+03:00

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В муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №5 города Хвалынска прошла акция посвящения воспитанников старших групп «Солнышки» и «Смешарики» в Эколята, в рамках программы природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята». Эколята-дошколята — настоящие друзья природы, которые хотят сделать мир чище, которые мечтают спасти окружающую среду от загрязнений! Спасение природы — дело непростое, но малыши всегда готовы к приключениям и не боятся трудностей!

На празднике присутствовал сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский», методист, специалист по связям с общественностью — Фролова Т.Д., которая, после принятия Клятвы вручила каждому Эколёнку нагрудную эмблему с логотипом Эколят и десять томов «Энциклопедии живой природы», чтобы педагоги могли знакомить малышей с растительным и животным миром, миром насекомых и пр.

Сопровождали праздник и помогали организаторам Ёлочка и Шалун. Ёлочка весёлая и общительная, она обещала часто заходить к друзьям в гости, чтобы поиграть, поговорить о том, о сём. Шалун любит весёлые игры, которых знает великое множество. Он всё время стремится узнать что-то новое и неизвестное. Они объяснили, что вступление в ряды Эколят – это только начало длинного пути и впереди у ребят много добрых дел: проведение опытов, чтение книг, волонтерская работа, акции «Помоги зимующим птицам», «Экологическая ёлочка», «Посади деревце», «Чистая улица» и др., где малыши смогут применить на практике свои знания и умения.

В добрый путь, маленькие Экологи!

ИСТОЧНИК KP.RU