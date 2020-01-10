Житель Ртищева подобрал ключи от чужой квартиры ради кражи холодильника
Мужчину задержали
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Полиция Ртищевского района раскрыла кражу из квартиры на улице Мясокомбинат.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 ноября по 9 января кто-то путем подбора ключей проник внутрь и лишил 27-летнюю хозяйку жилища холодильника марки Indesit.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний местный житель, рецидивист.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU