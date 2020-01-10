Житель Ртищева подобрал ключи от чужой квартиры ради кражи холодильника

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:32:30+03:00

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Полиция Ртищевского района раскрыла кражу из квартиры на улице Мясокомбинат.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 ноября по 9 января кто-то путем подбора ключей проник внутрь и лишил 27-летнюю хозяйку жилища холодильника марки Indesit.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний местный житель, рецидивист.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU