В Саратове продают пончики за 10 тыс. рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:11:22+03:00

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Сегодня, 10 января, анонимный горожанин разместил в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» снимок необычно дорогих пончиков.

На фотографии отчетливо видно, что лакомство с шоколадом продается под ценником 9 999 рублей в торговой точке на улице Посадского.

- Они просто с прошлого десятилетия, — выдвинул предположение пользователь под ником «Саня Перкин».

- Вдруг кто купит?! Саратов — город контрастов, — предположил Александр Федотов.

Местные жители также написали в комментариях, что, скорее всего, дело в ошибке печати и можно было сказать об этом продавцу, а не сообщать об этом в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU