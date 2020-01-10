В Саратове продают пончики за 10 тыс. рублей
Сегодня, 10 января, анонимный горожанин разместил в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» снимок необычно дорогих пончиков.
На фотографии отчетливо видно, что лакомство с шоколадом продается под ценником 9 999 рублей в торговой точке на улице Посадского.
- Они просто с прошлого десятилетия, — выдвинул предположение пользователь под ником «Саня Перкин».
- Вдруг кто купит?! Саратов — город контрастов, — предположил Александр Федотов.
Местные жители также написали в комментариях, что, скорее всего, дело в ошибке печати и можно было сказать об этом продавцу, а не сообщать об этом в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU