В аварии около 3-й Дачной пострадали три женщины из Peugeot
В них врезался парень за рулем Mitsubishi
Изменить размер текста:
В районе 3-й Дачной в Саратове вчера вечером, 9 января, столкнулись две иномарки.
- Авария произошла в 22:30 напротив дома №93и по проспекту 50 лет Октября. По предварительным данным, 21-летний водитель Mitsubishi при проезде перекрестков врезался в Peugeot, которым управляла 23-летняя девушка, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В результате ДТП пострадала водительница и две ее пассажирки 41 и 46 лет. Всех после медосмотра отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU