В аварии около 3-й Дачной пострадали три женщины из Peugeot

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:30:31+03:00

В них врезался парень за рулем Mitsubishi

Изменить размер текста: A A

В районе 3-й Дачной в Саратове вчера вечером, 9 января, столкнулись две иномарки.

- Авария произошла в 22:30 напротив дома №93и по проспекту 50 лет Октября. По предварительным данным, 21-летний водитель Mitsubishi при проезде перекрестков врезался в Peugeot, которым управляла 23-летняя девушка, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП пострадала водительница и две ее пассажирки 41 и 46 лет. Всех после медосмотра отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU