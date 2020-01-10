Общежитие на Тверской пообещали отремонтировать в 2020 году

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:33:21+03:00

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировали ситуацию с общежитием на улице Тверская.

Ранее «КП-Саратов» писала, что прокуратура провела проверку и выявила неудовлетворительное состояние кровли. Было внесено представление в Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области.

В Минстрое отметили, что капремонт крыши дома, а также системы холодного водоснабжения был запланирован на 2017 год. Однако суд потребовал от администрации Саратова признать дом аварийным и снести. Но в 2019 году Ленинская администрация дала официальный ответ с заключением межведомственной комиссии, что для этого нет оснований. Поэтому был заказан проект капитального ремонта.

Министр строительства и ЖКХ распорядился в 2020 году провести в общежитии капремонт системы электроснабжения, крыши, фасада, а также утепление здания.

ИСТОЧНИК KP.RU