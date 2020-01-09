2020-01-09T14:42:20+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в столб в Саратове. Пострадал ребенок

Девочку отпустили после осмотра медиками
Екатерина Семенова
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В Саратове иномарка врезалась в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла около полудня напротив дома №29 по улице Шехурдина.

По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, машина врезалась в столб. Семилетняя пассажирка была госпитализирована, но после осмотра медиками отпущена.

Уточняется, что девочка находилась в детском кресле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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