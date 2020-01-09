Иномарка врезалась в столб в Саратове. Пострадал ребенок
Девочку отпустили после осмотра медиками
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В Саратове иномарка врезалась в столб.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла около полудня напротив дома №29 по улице Шехурдина.
По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, машина врезалась в столб. Семилетняя пассажирка была госпитализирована, но после осмотра медиками отпущена.
Уточняется, что девочка находилась в детском кресле.
ИСТОЧНИК KP.RU