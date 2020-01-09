2020-01-09T14:37:46+03:00
Общество

Саратовские школьники подарили пенсионерам открытки и шоколад

Силами детей было собрано более 200 новогодних и рождественских подарков
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В новогодние каникулы активисты Российского движения школьников устроили праздник подопечным домов престарелых.

Как сообщили «КП-Саратов» в организации, участие в акции приняли учащиеся гимназий №4 и 31, а также школ в Марксовском, Советском и Вольском районах.

Ребята сами нарисовали поздравительные открытки, подписали их самыми теплыми пожеланиями, а к ним присоединили шоколадки. Всего было собрано более 200 подарков.

Часть из них раздали перед Новым годом, другие — под Рождество.

- Родственники пациентов, находящихся без сознания, тоже просили поставить на тумбочке яркую открытку, — отметили в Российском движении школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воспитатели и родители дошкольников вносят предложения в проект Володина по ремонту тротуаров
Аэропорт «Гагарин» может получить вторую категорию уже осенью
В Саратове сломавшую арт-объект девушку доставили в полицию
«Нива» на большой скорости врезалась в дерево в Вольске
Школьники Саратовской области смогут получить гранты в 125 тыс. рублей
По инициативе Вячеслава Володина в Романовке открыли бассейн
В Ивантеевке пятилетний мальчик застрелил отца
До вечера жители Зеркальной и проспекта Строителей остались без воды
Саратовцам рассказали, как избежать пожаров
Жителям Энгельса продавали поддельную красную икру
В рождественских колядках в Саратове поучаствовали более 100 человек
Бывший начальник Саратовской таможни Агепсим Ашкалов возглавил Приволжское таможенное управление
Регоператор: Новогодние деревья вывезут бесплатно
Сотни жителей Хвалынска и гостей города отметили Рождество Христово