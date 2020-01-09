Саратовские школьники подарили пенсионерам открытки и шоколад
В новогодние каникулы активисты Российского движения школьников устроили праздник подопечным домов престарелых.
Как сообщили «КП-Саратов» в организации, участие в акции приняли учащиеся гимназий №4 и 31, а также школ в Марксовском, Советском и Вольском районах.
Ребята сами нарисовали поздравительные открытки, подписали их самыми теплыми пожеланиями, а к ним присоединили шоколадки. Всего было собрано более 200 подарков.
Часть из них раздали перед Новым годом, другие — под Рождество.
- Родственники пациентов, находящихся без сознания, тоже просили поставить на тумбочке яркую открытку, — отметили в Российском движении школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU