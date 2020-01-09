2020-01-09T09:16:45+03:00
Происшествия

В Энгельсе парень воровал из аптек тонометры

На его счету похищения четырех тонометров из трех аптек
Ольга Симонова
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Полиция Энгельсского района Саратовской области вчера, 8 января, задержала парня, подозреваемого в серийных кражах.

- 23, 28 и 30 декабря в отдел обращались женщины с заявлениями, в которых указывали, что он похитил четыре тонометра из трех аптек. Каждый стоил от 2,3 до 4,8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители приняли заявления и по каждому возбудили дела: два за грабеж и одно за кражу.

По подозрению в отдел доставили 25-летнего жителя поселка Прибрежный, ранее уже привлекавшегося за грабеж и наркопреступление.

Злоумышленник сознался, что продал похищенное. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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