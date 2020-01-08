2020-01-08T10:51:05+03:00
Общество

На строительство онкодиспансера в Саратове правительство РФ выделит 5,6 млрд рублей

Учреждение здравоохранения должно быть сдано в 2022 году
Ольга Симонова
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Правительство РФ в 2020–2022 годы выделит 5,6 млрд рублей на строительство областного клинического онкологического диспансера в Саратове.

Постановление о выделении из федерального бюджета более 95 млрд рублей на возведение объектов здравоохранения в 46 субъектах России подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

В 2020 году Саратовская область получит 2 млрд рублей, в 2021 — еще 2 млрд, а в 2022 — 1,6 млрд рублей.

Онкодиспансер должен будет иметь 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлинику на 300 посещений в смену. Местоположение будущего медучреждения — улица Шехурдина. Срок его ввода в эксплуатацию — 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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