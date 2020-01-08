В храмы Саратовской области на Рождество пришли 100 тыс. человек
На ночном богослужении было 22,4 тыс. человек
Фото Саратовской епархии
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В дни празднования Рождества в храмы Саратовской митрополии пришло около 100 тыс. человек.
- На ночном богослужении было 22,4 тыс. человек, на поздней Литургии — 22 тыс., — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской епархии.
Фото Саратовской епархии
При этом уточняется, что храмы Покровской епархии посетило около 23 тыс. человек, Балашовской — порядка 12 тыс., а больше всего прихожан побывало в храмах Саратовской епархии — 65 тыс.
ИСТОЧНИК KP.RU