Рецидивист из Бобровки обворовал дом на станции Карамыш

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:40:13+03:00

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В Красноармейском районе Саратовской области полиция вчера, 5 января, раскрыла кражу.

- Сообщение от 67-летнего жителя станции Карамыш поступило тем же утром. Мужчина поведал, что в период с 31 декабря кто-то выставил окно его дома на улице Маяковского и выдернул пробой навесного замка входной двери, а после проник внутрь и украл ноутбук и четыре автомобильных колонки. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция начала розыск преступника и задержала 31-летнего подозреваемого из села Бобровка. Мужчина ранее не раз отбывал сроки за кражи. У него частично изъяли похищенное и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU