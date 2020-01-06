6 Янв. 2020 2020-01-06T12:17:04+03:00

Компания X5 Retail Group рассказала, что гипермаркеты не так востребованы у покупателей

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В Саратове закрывается гипермаркет «Карусель» в ТРЦ «Сити Молл» на Ново-Астраханском шоссе.

- «Карусель» закрывается 29 января, на ее месте будет открыт «Перекресток», — подтвердили «КП-Саратов» в торговом центре.

Оба магазина входят в торговую группу одной сети X5 Retail Group. Однако гипермаркет «Карусель» в городе был один, тогда как супермаркетов «Перекресток» в Саратове четыре.

«КП-Волгоград» в компании пояснили, что они приняли решение о трансформации «Каруселей». До 2022 закроют 20 гипермаркетов, а на месте 34-х — откроют магазины «Перекресток». В X5 Retail Group рассказали, что на такой шаг они пошли в связи с тем, что форматы «магазинов у дома» и супермаркетов больше востребованы у покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU