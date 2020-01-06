Нашедший на улице Балакова банковскую карту парень попал под статью

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:05:28+03:00

Он потратил со счета почти 5 тыс. рублей

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В Балакове Саратовской области полиция вчера, 5 января, задержала подозреваемого в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

- Заявление 62-летнего мужчину поступило днем 31 декабря. Она рассказал, что 20 числа, пока шел домой на Ленинградскую улицу из магазина на Ленина, потерял банковскую карту. Кто-то нашел ее и потратил в магазинах почти 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали 21-летнего ранее не судимого парня. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU