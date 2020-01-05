В Рождественскую ночь в Саратове будет ходить общественный транспорт

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:56:33+03:00

С 22:00 до 04:00 на маршруты выйдут автобусы, трамваи и троллейбусы

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В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Саратове организовали работу общественного транспорта.

- С 22:00 до 04:00 будут работать автобусы №№2Д, 3, 8А, 11, 33, 42, 42К, 46, 57, 58, 73, 76, 79, 90, 93, 95, 97, 105, трамваи №№3, 7, 8, 9, 10, 11 и троллейбусы №№1, 3, 5, 10, 15 и 16, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Отмечается, что цена проезда останется прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU