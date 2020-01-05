2020-01-05T08:37:17+03:00
Общество

Николай Панков празднует юбилей

Депутату Госдумы исполнилось 55
Ольга Симонова
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Николай ПанковНиколай ПанковФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 5 января, депутат Государственной думы от Саратовской области Николай Панков отмечает юбилей — 55 лет.

Панков родился в 1965 году в деревне Кавлей Горьковской (Нижегородской) области. В 1992 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а в 1995 — Поволжскую академию госслужбы.

С 1992 года он работал на административно-технических должностях в администрации Саратова, а также области, облдуме.

В 1996 году Николай Панков стал главой секретариата вице-губернатора-первого зампредседателя правительства региона, в период с 1999 по 2001 годы работал в бизнес-структурах, а в 2001 году стал помощником депутата, а затем главой секретариата вице-спикера ГД Вячеслава Володина.

В 2005 возглавлял исполком саратовского отделения «Единой России», затем был координатором «Молодой гвардии» по ПФО.

В октябре 2005 года Панкова избрали депутатом Саратовской облдумы, в 2007 — депутатом Госдумы пятого созыва, 4 декабря 2011 — шестого созыва и 18 сентября 2016 — седьмого созыва.

Политик также является первым заместителем руководителя фракции ЕР в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации, председателем комитета ГД по аграрным вопросам, заместителем председателя комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству.

Панков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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