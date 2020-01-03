2020-01-03T19:09:08+03:00
Общество

В Саратове прошла новогодняя спартакиада

В мероприятии участвовали жители Ленинского района
Дарья Вострикова
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В спортзале школы №41 Саратова прошло открытие спартакиады Ленинского района среди учащихся подростковых клубов по месту жительства «Зимняя сказка».

Как рассказали “КП-Саратов” в мэрии, свои силы попробовали 65 учащихся из 8 команд подростковых клубов «Прометей», «Радуга», «Кристалл», «Орбита», «Дружба» МУ ДО «Центр детского творчества».

Так, в «Веселых стартах» лучшим стал «Прометей», он же взял первое место в соревнованиях по дартсу. Серебро получила «Дружба». Представители обеих команд вместе с «Радугой» также стали призерами в личном зачете среди юношей и девушек.

Бронза досталась «Орбите».

ИСТОЧНИК KP.RU

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