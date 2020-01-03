2020-01-03T18:31:34+03:00
Общество

На новогодних каникулах саратовцев приглашают на театральные премьеры

Пройдут два новых спектакля
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В саратовском театре драмы, музыки и поэзии «Балаганчик» на новогодних каникулах пройдут театральные премьеры.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, гостей учреждения ждет спектакль по рассказу О. Генри «Дары волхвов».

Это история про двух детей, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами.

Увидеть ее можно будет 6 января в 11:00, 13:30, 16:00.

Кроме того, зрители увидят постановку по сказке Андерсена «Огниво». Гостей ждет встреча с Оле-Лукойе, отважным солдатом, прекрасной принцессой, коварной ведьмой и другими персонажами.

Премьера состоится 4 января в 11:00, 13:30, 8 января в 11:00.

Кроме того, 9 января в 19:00 пройдет спектакль «Дурачок» по мотивам рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Заводском районе пенсионер насмерть забил мужчину
В Саратове прошла новогодняя спартакиада
Три человека пострадали при столкновении ВАЗ и Audi в Заводском районе
На новогодних каникулах саратовцев приглашают на театральные премьеры
В Саратове пройдет «Елка на воде»
Завтра в Саратове пройдет день донора
Под Аткарском водитель ВАЗа устроил массовое ДТП
С 3 января почтовые отделения Саратовской области работают в обычном режиме
В 2020 году благоустроят парки в 42 районах Саратовской области
В Энгельсе столкнулись машина скорой помощи и Lada
В Саратове стартовал Рождественский турнир по мини-футболу
В Балтайском районе ВАЗ сбил пенсионерку
Вячеслав Володин рассказал о проектах на 2020 год
В Саратове найден 79-летний Геннадий Папазов
На достройку Дворца водных видов спорта в Саратове выделено 591,4 млн рублей
В Энгельсе мужчина украл со стола кошелек
Тариф на услугу по обращению с ТКО в зоне деятельности 2 Регионального оператора составит 402,46 рубля за кубометр
В Саратове детям подарили световозвращающие элементы для одежды
Рецидивистка украла шесть упаковок кремов из энгельсской аптеки