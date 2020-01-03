На новогодних каникулах саратовцев приглашают на театральные премьеры

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:31:34+03:00

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В саратовском театре драмы, музыки и поэзии «Балаганчик» на новогодних каникулах пройдут театральные премьеры.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, гостей учреждения ждет спектакль по рассказу О. Генри «Дары волхвов».

Это история про двух детей, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами.

Увидеть ее можно будет 6 января в 11:00, 13:30, 16:00.

Кроме того, зрители увидят постановку по сказке Андерсена «Огниво». Гостей ждет встреча с Оле-Лукойе, отважным солдатом, прекрасной принцессой, коварной ведьмой и другими персонажами.

Премьера состоится 4 января в 11:00, 13:30, 8 января в 11:00.

Кроме того, 9 января в 19:00 пройдет спектакль «Дурачок» по мотивам рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU