Рецидивистка украла шесть упаковок кремов из энгельсской аптеки

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:55:04+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из аптеки.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 23 декабря с 19:00 до 20:00 неизвестная унесла оттуда шесть упаковок кремов марки «Либрадерм».

Сумма ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей.

Вчера, 2 января, предполагаемую воровку задержали, ей оказалась 42-летняя рецидивистка.

На женщину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU