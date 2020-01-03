Рецидивистка украла шесть упаковок кремов из энгельсской аптеки
Гражданку задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из аптеки.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 23 декабря с 19:00 до 20:00 неизвестная унесла оттуда шесть упаковок кремов марки «Либрадерм».
Сумма ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей.
Вчера, 2 января, предполагаемую воровку задержали, ей оказалась 42-летняя рецидивистка.
На женщину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU