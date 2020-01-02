В Энгельсе мужчина забил брата бутылкой
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что стало причиной смерти человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый – 42-летний ранее судимый местный житель.
Следствие считает, что вечером 26 декабря двое братьев распивали алкоголь в квартире дома на проспекте Химиков. С ними находился их пожилой отец, который негативно отнесся к пьянке.
Ссора привела к драке между братьями. 42-летний схватил бутылку и ударил 49-летнего по голове. Отец сумел разнять мужчин, и на тот момент конфликт был исчерпан.
Несмотря на травму, старший брат не обратился в больницу. Однако к 29 декабря его самочувствие ухудшилось, и отец вызвал «скорую помощь».
Мужчину госпитализировали, но вскоре он скончался. Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма головы.
42-летний мужчина задержан, решается вопрос об аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU