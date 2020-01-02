В Энгельсе мужчина забил брата бутылкой

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:43:01+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что стало причиной смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый – 42-летний ранее судимый местный житель.

Следствие считает, что вечером 26 декабря двое братьев распивали алкоголь в квартире дома на проспекте Химиков. С ними находился их пожилой отец, который негативно отнесся к пьянке.

Ссора привела к драке между братьями. 42-летний схватил бутылку и ударил 49-летнего по голове. Отец сумел разнять мужчин, и на тот момент конфликт был исчерпан.

Несмотря на травму, старший брат не обратился в больницу. Однако к 29 декабря его самочувствие ухудшилось, и отец вызвал «скорую помощь».

Мужчину госпитализировали, но вскоре он скончался. Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма головы.

42-летний мужчина задержан, решается вопрос об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU