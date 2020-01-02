В Саратовской области появился на свет первый новорожденный 2020 года

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:54:47+03:00

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В Саратовской области первой в 2020 году родилась Эмилия.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, девочка появилась на свет в ГУЗ «Энгельсский перинатальный центр» в новогоднюю ночь.

Эмилия стала третьим ребенком в своей семье. Сейчас девочка и ее мама чувствую себя хорошо.

Всего в первые два дня нового года в Саратовской области родились 32 ребенка – поровну мальчиков и девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU