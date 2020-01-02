В Саратовской области появился на свет первый новорожденный 2020 года
Эмилия родилась в Энгельсе
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В Саратовской области первой в 2020 году родилась Эмилия.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, девочка появилась на свет в ГУЗ «Энгельсский перинатальный центр» в новогоднюю ночь.
Эмилия стала третьим ребенком в своей семье. Сейчас девочка и ее мама чувствую себя хорошо.
Всего в первые два дня нового года в Саратовской области родились 32 ребенка – поровну мальчиков и девочек.
ИСТОЧНИК KP.RU