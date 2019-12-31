В Саратове трамвай протаранил BMW
Встали трамваи и троллейбусы шести маршрутов [фото]
Фото соцсетей
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В центре Саратова трамвай врезался в иномарку.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», авария случилась на пересечении улицы Советская и Мирного переулка.
По предварительной версии, трамвай маршрута №10 врезался в кроссовер BMW. Дорогостоящая иномарка сильно повреждена.
Фото соцсетей
Из-за аварии встали трамваи маршрутов №3, 9, 10 и 11, а также троллейбусы №2 и 2а.
Движение стоит уже около часа.
ИСТОЧНИК KP.RU