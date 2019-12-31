В Саратове трамвай протаранил BMW

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-31T17:30:43+03:00

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В центре Саратова трамвай врезался в иномарку.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», авария случилась на пересечении улицы Советская и Мирного переулка.

По предварительной версии, трамвай маршрута №10 врезался в кроссовер BMW. Дорогостоящая иномарка сильно повреждена.

Фото соцсетей

Из-за аварии встали трамваи маршрутов №3, 9, 10 и 11, а также троллейбусы №2 и 2а.

Движение стоит уже около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU