Начинается масштабная акция «Нетрезвый водитель» по всей Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-31T15:37:46+03:00

Ловить пьяных за рулем будут пять дней

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С завтрашнего дня в Саратовской области начнется масштабная операция «Нетрезвый водитель».

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ловить пьяных за рулем будут на всей территории области с 1 по 5 января.

- За управление автомобилем водителем в нетрезвом виде предусмотрен штраф от 30 тыс. рублей. Кроме того, их могут на 1,5-2 года лишить прав на вождение, – напомнили в ведомстве.

Жители области могут сообщить о пьяных водителях по телефону 02 или 102 с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU