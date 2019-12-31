Начинается масштабная акция «Нетрезвый водитель» по всей Саратовской области
Ловить пьяных за рулем будут пять дней
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С завтрашнего дня в Саратовской области начнется масштабная операция «Нетрезвый водитель».
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ловить пьяных за рулем будут на всей территории области с 1 по 5 января.
- За управление автомобилем водителем в нетрезвом виде предусмотрен штраф от 30 тыс. рублей. Кроме того, их могут на 1,5-2 года лишить прав на вождение, – напомнили в ведомстве.
Жители области могут сообщить о пьяных водителях по телефону 02 или 102 с мобильного.
ИСТОЧНИК KP.RU