График работы общественного транспорта Саратова в Новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-31T13:37:17+03:00

Автобусы будут ходить также в ночь перед Рождеством

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В Новогоднюю ночь в Саратове будет работать общественный транспорт.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, это сделано для того, чтобы жители смогли добраться домой после праздничных мероприятий.

С 22 часов до 02:30 будут ходить автобусы маршрутов №№2Д, 3, 6, 8А, 11, 33, 53, 55, 57, 58, 64Д, 73, 85, 90, 93, 95, 97 и 105. Запланировано, что на улицы выйдут около 70 машин.

Также на маршруты выйдет больше трамваев № 3, 7, 8, 9, 10, 11 и троллейбусов № 1, 3, 5, 10, 15 и 16.

Кроме того, аналогично будет работать транспорт в ночь перед Рождеством. Ожидается, что автобусы №№ 2Д, 3, 8А, 11, 33, 42, 42К, 46, 57, 58, 73, 76, 79, 90, 93, 95, 97, 105 будут ходить до 4 часов утра 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU