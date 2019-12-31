В Саратовской области открыты пять крупных промышленных производств

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-31T10:02:15+03:00

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В Саратовской области за 2019 год появилось пять крупных промышленных объектов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, реализация инвестпроектов продолжится в 2020 году.

В Балаковском районе был запущен завод по производству гидротурбинного оборудования для гидроэлектростанций ООО «Фойт Гидро». Проектная мощность предприятия составит четыре комплекта гидротурбин в год.

Открыт новый производственный комплекс по производству электронных блоков и изделий, площадью 7850 квадратных метров ООО «ГК «РУБЕЖ», который является признанным российским лидером в сфере разработки и производства систем безопасности. Создано около 150 высокотехнологичных рабочих мест;

ПАО «СЭЗ Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе» завершил первый этап реализации проекта по созданию в регионе Центра малотоннажной химии. Запущена опытно-промышленная линия по производству химически осажденного мела, которая является единственной в России. Производственная мощность линии на первом этапе составит 300 тонн продукции в год с увеличением до уровня 14 тысяч тонн в год при выходе на проектную мощность.

На данный момент реализован инвестиционный проект ООО «Премиум Текстиль» по строительству нового производственного цеха. Это позволило расширить базу фабрики с тысячи до трех тысяч квадратных метров и создать дополнительно до 100 новых рабочих мест.

ООО «ВолгаНефтетранс» завершило строительство базы производственного обслуживания в селе Безымянное Энгельсского района. База предназначена для обеспечения собственных нужд и потребностей сторонних нефтедобывающих и буровых компаний. В рамках проекта планируется создать 115 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU