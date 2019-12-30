2019-12-30T16:08:48+03:00
Общество

В детском саду Энгельса Валерию Радаеву подарили ангелочков

Их вручили от комитета многодетных семей
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 30 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил детский сад в Энгельсе. Его сопровождали министр образования Ирина Седова и глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

Глава региона осмотрел пищеблок, интерактивные песочницы, сенсорные пособия, детскую елку. Его заинтересовал интерактивный стол, который поможет детям выучить Правила дорожного движения или, например, побывать на дне океана.

- Вот подход какой, — изумился губернатор.

Также он одобрил оснащение дошкольного учреждения. Кроме того заведующей детского сада вручили сертификаты на приобретение интерактивного пола и стола.

От комитета многодетных семей губернатору вручили подарки — игрушки и ангелочков. Их Валерию Радаеву подарили от имени детей.

Детский сад на 300 мест в Восточном переулке Энгельса строится в рамках нацпроекта «Демография». Подрядчиком выступает ООО «Специализированный застройщик ПДПСТРОЙ». Предполагается, что штатная численность составит 80 человек, 35 из которых — педагогические работники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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