Мошенники рассылают саратовским фирмам письма о проверках Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-30T09:03:55+03:00

Ведомство призывает не поддаваться на уловки злоумышленников

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Роспотребнадзор по Саратовской области предупреждает о мошенничестве под видом сотрудников ведомства.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, от имени должностных лиц рассылаются электронные письма в организации о проведении проверок.

При этом имена и должности используются реальные, но почтовые адреса не принадлежат ведомству.

- Какие либо действия в отношении хозяйствующего субъекта не планировались и письма не направлялись, — отметили в Роспотребнадзоре.

Также выявлены случаи, когда ряд граждан ссылался на свои якобы знакомства с руководством Росптребнадзора, используя это в корыстных целях.

- Управление Роспотребнадзора по Саратовской области призывает предпринимателей города Саратова и области не поддаваться на подобные провокации и полагает, что подобные действия можно расценивать как мошенничество, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU