Мошенники рассылают саратовским фирмам письма о проверках Роспотребнадзора
Роспотребнадзор по Саратовской области предупреждает о мошенничестве под видом сотрудников ведомства.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, от имени должностных лиц рассылаются электронные письма в организации о проведении проверок.
При этом имена и должности используются реальные, но почтовые адреса не принадлежат ведомству.
- Какие либо действия в отношении хозяйствующего субъекта не планировались и письма не направлялись, — отметили в Роспотребнадзоре.
Также выявлены случаи, когда ряд граждан ссылался на свои якобы знакомства с руководством Росптребнадзора, используя это в корыстных целях.
- Управление Роспотребнадзора по Саратовской области призывает предпринимателей города Саратова и области не поддаваться на подобные провокации и полагает, что подобные действия можно расценивать как мошенничество, — отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU