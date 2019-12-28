Мастерами спорта стали 11 жителей Саратовской области

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-28T13:11:31+03:00

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В Саратовской области 11 спортсменов стали мастерами спорта.

Кикбоксеры Никита Зельман, Артур Манукян, Антон Лян, Ксения Лысюк, победители и призеры первенств ПФО, занимающиеся подводным спортом Мария Иванова, Андрей Стяжкин, Александр Голохвастов, спортивные акробаты Анастасия Зинина, Мария Цветкова и Галина Пархоменко получили это звание.

В их числе также находится Мария Колобкова — за успехи в легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Павел Колобков.

ИСТОЧНИК KP.RU