В Саратове состоялось шоу школьных Дедов Морозов
Прошел творческий конкурс
Изменить размер текста:
В саратовской СОШ №11 прошел районный творческий конкурс «Шоу школьных Дедов Морозов».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в состязании приняли участие ребята с 5 по 11 класс общеобразовательных учреждений Волжского района.
Лучшими стали Деды Морозы из СОШ №8, 9, лицея №107. Серебро увезли конкурсанты из МОУ ВЕЛ, «ЛПН», СОШ №11.
Бронзу выиграли ребята из МОУ «РПКГ», гимназии №7, СОШ №66 имени Вавилова.
ИСТОЧНИК KP.RU