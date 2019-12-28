2019-12-28T11:27:00+03:00
Общество

В Саратове состоялось шоу школьных Дедов Морозов

Прошел творческий конкурс
Дарья Вострикова
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В саратовской СОШ №11 прошел районный творческий конкурс «Шоу школьных Дедов Морозов».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в состязании приняли участие ребята с 5 по 11 класс общеобразовательных учреждений Волжского района.

Лучшими стали Деды Морозы из СОШ №8, 9, лицея №107. Серебро увезли конкурсанты из МОУ ВЕЛ, «ЛПН», СОШ №11.

Бронзу выиграли ребята из МОУ «РПКГ», гимназии №7, СОШ №66 имени Вавилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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