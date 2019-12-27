Боксеру, убившему в саратовской больнице пациента, увеличили срок

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-27T16:27:17+03:00

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В Саратове вынесен приговор боксеру Э. Мусаеву.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, его признали виновным в причинении умышленного вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

26 августа в областном клиническом противотуберкулезном диспансере между Мусаевым и другим пациентом Ишагиным произошла ссора. Боксер в присутствии медперсонала ногами и руками избил потерпевшего. Он наносил удары в том числе лежащему мужчине.

В результате у Ишагина оказались переломаны ребра, разорвана селезенка и повреждены легкие. Через десять дней он скончался в больнице.

Суд приговорил Мусаева к семи годам лишения свободы. Осужденный и его защитник оспорили приговор. Однако обвинитель, напротив, счел его слишком мягким.

В итоге суд апелляционной инстанции также решил, что приговор является несправедливым и увеличил срок до 9,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU