Боксеру, убившему в саратовской больнице пациента, увеличили срок
В Саратове вынесен приговор боксеру Э. Мусаеву.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, его признали виновным в причинении умышленного вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
26 августа в областном клиническом противотуберкулезном диспансере между Мусаевым и другим пациентом Ишагиным произошла ссора. Боксер в присутствии медперсонала ногами и руками избил потерпевшего. Он наносил удары в том числе лежащему мужчине.
В результате у Ишагина оказались переломаны ребра, разорвана селезенка и повреждены легкие. Через десять дней он скончался в больнице.
Суд приговорил Мусаева к семи годам лишения свободы. Осужденный и его защитник оспорили приговор. Однако обвинитель, напротив, счел его слишком мягким.
В итоге суд апелляционной инстанции также решил, что приговор является несправедливым и увеличил срок до 9,5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU