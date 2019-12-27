В Пугачеве будут судить похитителя 11 шоколадок

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-27T16:12:31+03:00

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В Пугачеве Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении похитителя шоколада.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 21-летнего мужчину обвиняют в грабеже.

По версии следствия, вечером 15 ноября молодой человек зашел в магазин «Пятерочка», где на глазах сотрудников похитил 11 плиток шоколада. Стоимость похищенного составила около 2 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU