В Пугачеве будут судить похитителя 11 шоколадок
На скамье подсудимых оказался 21-летний парень
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В Пугачеве Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении похитителя шоколада.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 21-летнего мужчину обвиняют в грабеже.
По версии следствия, вечером 15 ноября молодой человек зашел в магазин «Пятерочка», где на глазах сотрудников похитил 11 плиток шоколада. Стоимость похищенного составила около 2 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU