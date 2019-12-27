В Балакове столкнулись две «Лады»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-27T10:15:26+03:00

После этого одна из них влетела в столб

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Вечером 26 декабря в Балакове Саратовской области столкнулись две «Лады».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Транспортная, 12 в 17:23.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем ВАЗ-217230 на большой скорости не справилась с управлением. Машина столкнулась с попутным автомобилем ВАЗ-219010, которым управляла 31-летняя женщина.

После этого первая «Лада» врезалась в столб. 38-летняя пострадавшая водительница была госпитализирована, ее 42-летняя пассажирка отпущена после осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU