2019-12-27T10:14:07+03:00
Общество

В Саратове прошла выставка картин «Зимняя сказка»

Мероприятие состоялось в библиотеке
Дарья Вострикова
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В библиотеке Саратова в рамках творческого проекта «Краеведение в красках» состоялось открытие выставки картин «Зимняя сказка» самодеятельных художников.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, свои работы представили Марина Майорова, Татьяна Нефедова, Раиса Павлова, Татьяна Осокина, Сергей Горобец, Александр Данилов, Татьяна Гуппер, Эльмира Аллахярова, Павел Деманов.

Также гости мероприятия услышали выступление местного колледжа искусств.

Выставка будет экспонироваться до 15 января, время посещения: с 9:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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